Путин провёл встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций
Путин обсудил с главой РФПИ Дмитриевым развитие ИИ и другие проекты
Состоялась встреча президента России Владимира Путина и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. В ходе разговора были поведены промежуточные итоги деятельности организации в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Встреча президента Путина с главой РФПИ Дмитриевым. Видео © kremlin.ru
«С начала деятельности [фонд] проинвестировал в 100 знаковых проектов в различных отраслях. <...> И общий объём наших инвестиций составил свыше 2,3 триллиона рублей», — доложил гендиректор РФПИ.
Кроме того, в ходе отчёта Дмитриев уточнил, что не менее 36 миллиардов евро иностранного капитала было привлечено в российскую экономику, значимая часть которой инвестируется автоматически. Примечательно, что 90% полученных средств исходит от дружественных стран.
А ранее Life.ru назвал даты и детали встречи Владимира Путина с президентом Ирана. Встреча государственных лидеров состоится уже на этой неделе.