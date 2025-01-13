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13 января, 13:03

Путин провёл встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций

Путин обсудил с главой РФПИ Дмитриевым развитие ИИ и другие проекты

Состоялась встреча президента России Владимира Путина и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. В ходе разговора были поведены промежуточные итоги деятельности организации в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Встреча президента Путина с главой РФПИ Дмитриевым. Видео © kremlin.ru

«С начала деятельности [фонд] проинвестировал в 100 знаковых проектов в различных отраслях. <...> И общий объём наших инвестиций составил свыше 2,3 триллиона рублей», — доложил гендиректор РФПИ.

Кроме того, в ходе отчёта Дмитриев уточнил, что не менее 36 миллиардов евро иностранного капитала было привлечено в российскую экономику, значимая часть которой инвестируется автоматически. Примечательно, что 90% полученных средств исходит от дружественных стран.

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А ранее Life.ru назвал даты и детали встречи Владимира Путина с президентом Ирана. Встреча государственных лидеров состоится уже на этой неделе.

Обложка ©

kremlin.ru

Мария Любицкая
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