Путин провёл встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций

Состоялась встреча президента России Владимира Путина и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. В ходе разговора были поведены промежуточные итоги деятельности организации в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Встреча президента Путина с главой РФПИ Дмитриевым. Видео © kremlin.ru

«С начала деятельности [фонд] проинвестировал в 100 знаковых проектов в различных отраслях. <...> И общий объём наших инвестиций составил свыше 2,3 триллиона рублей», — доложил гендиректор РФПИ.

Кроме того, в ходе отчёта Дмитриев уточнил, что не менее 36 миллиардов евро иностранного капитала было привлечено в российскую экономику, значимая часть которой инвестируется автоматически. Примечательно, что 90% полученных средств исходит от дружественных стран.