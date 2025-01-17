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17 января, 06:23

Кабмин рассмотрит проект о пересмотре сроков приватизации

РСПП подготовил порученный Путиным документ о давности приватизации

В России подготовили законопроект, который уточняет правила расчёта сроков исковой давности делах, связанных с оспариванием сделок приватизации. Проект разработал российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК.

«Документ направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину», — рассказали представители РСПП.

Данные изменения позволят достичь баланса между государственными публичными интересами и защитой прав добросовестных приобретателей имущества, говорится в пояснительной записке к предложению.

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Напомним, что такую задачу перед правительством и РСПП поставил президент России Владимир Путин. Глава государства дал указ рассмотреть этот вопрос до 1 апреля 2025 года. При этом исполнение поручения должно принимать во внимание постановление Конституционного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Наталья Афонина
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