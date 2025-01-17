Кабмин рассмотрит проект о пересмотре сроков приватизации

В России подготовили законопроект, который уточняет правила расчёта сроков исковой давности делах, связанных с оспариванием сделок приватизации. Проект разработал российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК.

Данные изменения позволят достичь баланса между государственными публичными интересами и защитой прав добросовестных приобретателей имущества, говорится в пояснительной записке к предложению.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60%

В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за ребёнком до 60%

Напомним, что такую задачу перед правительством и РСПП поставил президент России Владимир Путин. Глава государства дал указ рассмотреть этот вопрос до 1 апреля 2025 года. При этом исполнение поручения должно принимать во внимание постановление Конституционного суда.