Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина
Правительство пока не утвердило список компаний для «большой приватизации»
Правительство РФ пока не определилось, какие компании включить в перечень для «большой приватизации», которая принесёт в казну более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил в беседе с журналистами замминистра финансов РФ Алексей Моисеев после расширенного заседания коллегии Росимущества.
«Перечня (компаний для «большой приватизации». — Прим. Life.ru) у нас нет ещё пока. Правительство не утвердило», — сказал он.
Ранее Минфин заявил о планах подготовить предложения по «большой приватизации». Глава ведомства Силуанов сообщил, что в текущем году планируется пополнить бюджет на 100 миллиардов рублей доходов от реализации имущества в рамках этой процедуры. Позже Министерство представило правительству список из семи организаций для приватизации в 2026-м.
Life.ru