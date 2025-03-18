Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина

Правительство РФ пока не определилось, какие компании включить в перечень для «большой приватизации», которая принесёт в казну более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил в беседе с журналистами замминистра финансов РФ Алексей Моисеев после расширенного заседания коллегии Росимущества.

«Перечня (компаний для «большой приватизации». — Прим. Life.ru) у нас нет ещё пока. Правительство не утвердило», — сказал он.