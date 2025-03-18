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18 марта, 12:18

Список компаний для «большой приватизации» на 100 млрд находится на рассмотрении кабмина

Правительство пока не утвердило список компаний для «большой приватизации»

Правительство РФ пока не определилось, какие компании включить в перечень для «большой приватизации», которая принесёт в казну более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил в беседе с журналистами замминистра финансов РФ Алексей Моисеев после расширенного заседания коллегии Росимущества.

«Перечня (компаний для «большой приватизации». — Прим. Life.ru) у нас нет ещё пока. Правительство не утвердило», — сказал он.

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Ранее Минфин заявил о планах подготовить предложения по «большой приватизации». Глава ведомства Силуанов сообщил, что в текущем году планируется пополнить бюджет на 100 миллиардов рублей доходов от реализации имущества в рамках этой процедуры. Позже Министерство представило правительству список из семи организаций для приватизации в 2026-м.

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