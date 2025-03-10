В Минфине научили россиян считать личную инфляцию

Данные по официальной инфляции, которые публикуют Росстат и Центробанк, отражают лишь среднестатистическую ситуацию по стране, тогда как для каждого конкретного человека она может значительно отличаться. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко, которая научила россиян считать личную инфляцию.

«В случае расчёта официальной инфляции в потребительскую корзину входят наиболее распространённые и общеупотребимые продукты питания, услуги ЖКХ, а также иные товары и услуги, установленные Росстатом. Если речь идёт о личной инфляции, то здесь потребительская корзина будет индивидуальной для каждого», — уточнила собеседница радио Sputnik.

Она подчеркнула, что данные для подсчёта личной инфляции должны быть сопоставимы по составу потребления и по времени. То есть не следует сравнивать расходы на питание с расходами на отпуск. А расходы на отпуск нужно сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а не сезона. Также не следует сравнивать аналогичные товары из разных ценовых категорий