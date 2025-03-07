Экономист объяснил, как озверевшие мужики с корзинками разгоняют инфляцию
Экономист Ракша: Инфляция ускоряется в праздники
Показатели инфляции в РФ с 25 февраля по 3 марта составили 0,15%, а с 18 по 24 февраля — 0,23%. Об этом сообщил экономист Денис Ракша в эфире радио «Комсомольская правда», связав такое явление с праздничными покупками россиян.
«Вчера захожу в магазин. Мне навстречу ломятся толпы озверевших мужиков, с корзинками, тележками, доверху набитыми коробками шоколадных конфет и прочих подарков. Что это значит для инфляции? Это значит, что на прошлой неделе, между 23 февраля и 3 марта, инфляция замедлилась, потому что все выдохнули после 23 февраля и немножко расслабились, а на следующей неделе, после 3 марта, все опять занялись праздничными покупками и подготовкой праздничного стола», — заявил эксперт.
По его словам, это не редкость для праздничной поры. Продавцы видят возросший спрос и завышают цены. Ракша отметил, что уже сбился со счёта, сколько россияне гуляют. Он отметил, что это плохо влияет на экономику. Экономист шутит, что все праздники нужно отменить.
Ранее советник главы ЦБ заявил, что Центробанк решительно настроен вернуть инфляцию к показателю в 4%. С его слов, достигнуть этого удастся к 2026 году, вернув ценовую стабильность, которую затем будут поддерживать.
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