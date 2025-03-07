Экономист объяснил, как озверевшие мужики с корзинками разгоняют инфляцию

Показатели инфляции в РФ с 25 февраля по 3 марта составили 0,15%, а с 18 по 24 февраля — 0,23%. Об этом сообщил экономист Денис Ракша в эфире радио «Комсомольская правда», связав такое явление с праздничными покупками россиян.

«Вчера захожу в магазин. Мне навстречу ломятся толпы озверевших мужиков, с корзинками, тележками, доверху набитыми коробками шоколадных конфет и прочих подарков. Что это значит для инфляции? Это значит, что на прошлой неделе, между 23 февраля и 3 марта, инфляция замедлилась, потому что все выдохнули после 23 февраля и немножко расслабились, а на следующей неделе, после 3 марта, все опять занялись праздничными покупками и подготовкой праздничного стола», — заявил эксперт.

По его словам, это не редкость для праздничной поры. Продавцы видят возросший спрос и завышают цены. Ракша отметил, что уже сбился со счёта, сколько россияне гуляют. Он отметил, что это плохо влияет на экономику. Экономист шутит, что все праздники нужно отменить.