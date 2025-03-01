В ЦБ решительно настроены на возвращение инфляции к 4%

Банк России решительно настроен на возвращение инфляции к цели в 4%. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«Мы по-прежнему жёстко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности — это то, что поручено нам обществом. И мы от этого ни на шаг не отходим. Какие бы ни были сильные встречные ветра», — подчеркнул он во время конференции Cbonds и Smart-lab.

Тремасов дополнил, что регулятор придёт к этой цели в 2026 году и вернёт ценовую стабильность, которую будет в дальнейшем удерживать. По словам эксперта, ЦБ не испытывает иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в этом году.

«Сейчас в моменте, первые два месяца, текущие темпы роста цен — секвенциальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это 10% плюс. При таком начале года, конечно, чтобы по году получить 4-процентную инфляцию, мы должны эту скорость замедлить ниже 4% в оставшееся время. Это нереально», — пояснил советник председателя ЦБ.

Если инфляция в этом году уложится в 8%, это будет означать, что за последние пять лет (2021-2025 годы) она в среднем составит 9%, отметил Тремасов. Также он напомнил, что ЦБ прогнозирует пик годовой инфляции в РФ в апреле-мае 2025 года, после чего она начнёт снижаться из-за эффектов базы.