Центробанк спрогнозировал рост инфляции к концу 2025 года

Банк России скорректировал ожидания относительно инфляции. В обновлённом прогнозе регулятор указывает, что к концу 2025 года темпы роста цен могут достичь 7 — 8%, а среднегодовое значение, вероятно, приблизится к 10%. Примечательно, что в октябрьской оценке Центробанк прогнозировал инфляцию значительно ниже — в диапазоне 4,5 — 5%. Об этом свидетельствует среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.