Центробанк спрогнозировал рост инфляции к концу 2025 года
ЦБ: Инфляция в конце 2025 года может составить 7–8%
Банк России скорректировал ожидания относительно инфляции. В обновлённом прогнозе регулятор указывает, что к концу 2025 года темпы роста цен могут достичь 7 — 8%, а среднегодовое значение, вероятно, приблизится к 10%. Примечательно, что в октябрьской оценке Центробанк прогнозировал инфляцию значительно ниже — в диапазоне 4,5 — 5%. Об этом свидетельствует среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещён в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли», — сказано в сообщении ЦБ РФ.
Торможение кредитной активности и ослабление внутреннего спроса, спровоцированные ужесточением денежно-кредитной политики, выступают катализатором дезинфляционных рисков.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. Оно связано с сохранением высокого инфляционного давления. Рубль сдержанно отреагировал на данное решение.
Life.ru