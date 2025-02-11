«Превысила прогнозные значения»: Новак оценил ситуацию с инфляцией в РФ

Инфляция в прошлом году превысила ожидаемые показатели и составила 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — сказал он.

Вице-премьер также добавил, что за последние две недели наблюдается некоторое замедление темпов инфляции. По его словам, предпринимаемые меры в данный момент способствуют сдерживанию роста цен.