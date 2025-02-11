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Регион
11 февраля, 10:28

«Превысила прогнозные значения»: Новак оценил ситуацию с инфляцией в РФ

Новак: Инфляция в прошлом году превысила ожидаемые показатели и составила 9,5%

Александр Новак. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Новак. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Инфляция в прошлом году превысила ожидаемые показатели и составила 9,5%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если говорить про инфляцию, то инфляция превысила прогнозные значения и составила 9,5%. Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1% год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1% — ниже инфляции, по услугам рост на 11,5%», — сказал он.

Вице-премьер также добавил, что за последние две недели наблюдается некоторое замедление темпов инфляции. По его словам, предпринимаемые меры в данный момент способствуют сдерживанию роста цен.

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А ранее ЦБ РФ заявил, что снижение ключевой ставки произойдёт при устойчивом замедлении инфляции. Для этого, как отметили в регуляторе, необходимо более сдержанное увеличение спроса.

Наталья Демьянова
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