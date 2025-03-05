Центробанк может ввести ограничение по количеству банковских карт на одного человека

В Центробанке обсуждают введение разумных ограничений на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время совещания президента России с членами кабинета министров.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — пояснила она.

Набиуллина добавила, что добросовестному человеку не понадобится такое количество оформленных в разных банках карт, в связи с чем предлагается ограничить их число. В качестве примера она назвала такие значения: пять карт на человека в одном банке и до 20 — в нескольких. По мнению главы ЦБ, такой шаг позволит сократить масштаб ситуации с бесконтрольной выдачей пластика, при этом никак не ограничит права россиян.