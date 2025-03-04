Решетников заявил об охлаждении российской экономики

Минэкономразвития РФ фиксирует признаки охлаждения экономики, на это указывают опережающие индикаторы. Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки её охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объём заказов у бизнеса», — объяснил Решетников.

Он обратил внимание и на ужесточение денежно-кредитной политики. Решетников напомнил, что ДКП напрямую влияет на бюджетную политику. В частности, рост ставок приводит к увеличению стоимости обслуживания и госдолга, и тех обязательств, которые бюджет взял на себя. По словам министра, кабмин сейчас работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики РФ.