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4 марта, 07:52

Решетников заявил об охлаждении российской экономики

Решетников сообщил на заседании Госдумы о признаках охлаждения экономики РФ

Минэкономразвития РФ фиксирует признаки охлаждения экономики, на это указывают опережающие индикаторы. Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки её охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объём заказов у бизнеса», — объяснил Решетников.

Он обратил внимание и на ужесточение денежно-кредитной политики. Решетников напомнил, что ДКП напрямую влияет на бюджетную политику. В частности, рост ставок приводит к увеличению стоимости обслуживания и госдолга, и тех обязательств, которые бюджет взял на себя. По словам министра, кабмин сейчас работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики РФ.

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Life.ru

Андрей Бражников
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