Минфин внёс в правительство список из семи компаний для приватизации

Министерство финансов России представило правительству перечень из семи компаний, которые планируется приватизировать в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра Алексей Моисеев, добавив, что документ находится на стадии рассмотрения.

«Да, действительно, изначально мы предложили около 30 компаний. Однако после анализа остались только семь, которые мы намерены приватизировать в следующем году» , — отметил Моисеев.

В беседе с РИА «Новости» он также напомнил, что на 2025 год запланировано размещение акций госкорпорации «Дом.РФ».

«У нас уже есть график. Мы собираемся выйти на размещение в четвертом квартале, возможно, в конце третьего. Все будет зависеть от рекомендаций консультантов и так называемых окон возможностей для выхода на рынок. В данный момент работа активно продолжается, процесс организован», — добавил он.