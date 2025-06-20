Путин заявил о необходимости закрепить сроки давности вопросов приватизации

В ходе приватизации в России было допущено много несправедливостей, однако пересмотр её результатов стал бы ещё худшим решением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, приватизация нередко проходила с нарушениями социальной справедливости — например, активы стоимостью в миллионы рублей продавались за один рубль. Однако он подчеркнул, что попытки вернуть эти активы назад только усугубят ситуацию. Президент добавил, что необходимо законодательно закрепить сроки давности по подобным вопросам, чтобы окончательно закрыть эту тему.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь», — добавил глава государства.