Ставшая известной из-за сына с гигантским невусом блогерша теперь «разведёнка»

Столичная блогерша Екатерина Мезенова сообщила об официальном разводе с мужем, от которого у неё двое детей: 7-летний Максим и 3-летняя Ева. Девушка стала известна в Сети, когда публично рассказала о рождении сына с огромным невусом. Она делилась с подписчиками каждым этапом взросления мальчика и собирала деньги на операции.

Мезенова с сынов до операции, мальчику сейчас 7 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mezenova

Пара рассталась ещё в конце прошлого года, но только сейчас 30-летняя блогерша смогла официально получить свидетельство о разводе. С экс-супругом Александром, по её словам, у неё нормальные отношения, им приходится решать много вопросов в плане воспитания детей. Мезенова призналась, что не испытывает обиды или тоски после расставания, а чувствует лишь прилив сил.

Мезенова с экс-мужем. Фото © Telegram / Mezenova FaM

«Теперь в новом статусе: официально разведёнка», — с юмором написала она в своём телеграм-канале. Блогерша не скрывает, что у неё уже есть новый возлюбленный.