Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 10:12

«Курьер» против ВСУ: боевой робот с пулемётом помог взять опорник врага

Боевой робот Курьер помог взять опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские военные начали активно использовать боевых роботов «Курьер» при штурмах украинских позиций. Эти комплексы способны не только вести огонь, но и выполнять задачи по установке противотанковых мин, эвакуации раненых и доставке боеприпасов.

По словам бойца с позывным Старый, на платформу установлен пулемёт «Утёс» калибра 12,7 мм. Он отмечает, что оружие пробивает стальные листы, обеспечивает точную стрельбу на расстоянии до двух километров и имеет боекомплект в 180 патронов.

Именно «Курьер» помог российским штурмовикам взять опорный пункт ВСУ в районе села Фёдоровка в ДНР.

Россия в последние годы активно развивает боевых роботов. Так, на вооружении уже есть комплексы «Уран-9» и «Маркер», которые применяются для огневой поддержки и разведки. «Курьер» стал ещё одним примером внедрения робототехники на поле боя, что позволяет снизить риски для личного состава.

Марина Фещенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Политика
