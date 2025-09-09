«Курьер» против ВСУ: боевой робот с пулемётом помог взять опорник врага

Российские военные начали активно использовать боевых роботов «Курьер» при штурмах украинских позиций. Эти комплексы способны не только вести огонь, но и выполнять задачи по установке противотанковых мин, эвакуации раненых и доставке боеприпасов.

По словам бойца с позывным Старый, на платформу установлен пулемёт «Утёс» калибра 12,7 мм. Он отмечает, что оружие пробивает стальные листы, обеспечивает точную стрельбу на расстоянии до двух километров и имеет боекомплект в 180 патронов.

Именно «Курьер» помог российским штурмовикам взять опорный пункт ВСУ в районе села Фёдоровка в ДНР.