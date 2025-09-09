Депутаты просят Минюст остановить доносы на артистов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко. Они предлагают ввести правовой механизм, который ограничит подачу массовых и необоснованных жалоб на выступления артистов, передают РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, поток однотипных заявлений от одних и тех же лиц отвлекает следователей от работы и снижает эффективность правоохранительной системы. В документе отмечается, что недобросовестные жалобы нередко становятся инструментом пиара их инициаторов.

Депутаты предлагают ввести более строгие критерии для рассмотрения коллективных обращений и даже предусмотреть ответственность для тех, кто систематически направляет доносы, не подтверждающиеся проверками.