9 сентября, 11:45

Депутаты просят Минюст остановить доносы на артистов

Новые люди предложили ограничить массовые жалобы на артистов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко. Они предлагают ввести правовой механизм, который ограничит подачу массовых и необоснованных жалоб на выступления артистов, передают РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, поток однотипных заявлений от одних и тех же лиц отвлекает следователей от работы и снижает эффективность правоохранительной системы. В документе отмечается, что недобросовестные жалобы нередко становятся инструментом пиара их инициаторов.

Депутаты предлагают ввести более строгие критерии для рассмотрения коллективных обращений и даже предусмотреть ответственность для тех, кто систематически направляет доносы, не подтверждающиеся проверками.

В качестве примеров приводятся ситуации последних лет, когда активисты добивались проверок концертов Егора Крида и Ольги Бузовой под предлогом «защиты нравственности», хотя нарушений выявлено не было.

