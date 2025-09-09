Мессенджер MAX
9 сентября, 12:45

РАО подало иск против Чеботиной на 160 тыс. руб. из-за песен Николаева и Крутого

Люся Чеботина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lusia_chebotina

Против певицы Люси Чеботиной подан иск на 160 тысяч рублей за исполнение песен без разрешения правообладателей. Как сообщает kp.ru, на её концерте проигрывали композиции Игоря Николаева и Игоря Крутого.

Исковое заявление было подано от Российского авторского общества (РАО) в Арбитражный суд Москвы после выступления артистки в декабре 2023 года на площадке Live Арена. В ходе мероприятия прозвучало восемь композиций, включая произведения таких известных авторов, как Игорь Николаев и Игорь Крутой, без получения соответствующего разрешения от правообладателей.

Представители РАО разъяснили, что согласно действующему законодательству, организаторы обязаны заранее заключать лицензионные договоры на использование музыкальных произведений и выплачивать предусмотренное вознаграждение. В данном случае такое соглашение заключено не было, что и послужило основанием для обращения в судебные инстанции.

Помимо этого в ближайшее время ожидается подача второго искового заявления на сумму 76 тысяч рублей. Особый акцент делается на том, что в программе концерта присутствовали зарубежные музыкальные композиции, авторские права на которые продолжают действовать на территории РФ, несмотря на санкционную политику.

Ранее сообщалось, что актёр Кирилл Емельянов задолжал по алиментам 502 тыс. рублей. Бывшая супруга актёра Екатерина Директоренко подала иск с требованием взыскания алиментов на содержание их общих несовершеннолетних детей.

