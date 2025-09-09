РАО подало иск против Чеботиной на 160 тыс. руб. из-за песен Николаева и Крутого

Против певицы Люси Чеботиной подан иск на 160 тысяч рублей за исполнение песен без разрешения правообладателей. Как сообщает kp.ru, на её концерте проигрывали композиции Игоря Николаева и Игоря Крутого.

Исковое заявление было подано от Российского авторского общества (РАО) в Арбитражный суд Москвы после выступления артистки в декабре 2023 года на площадке Live Арена. В ходе мероприятия прозвучало восемь композиций, включая произведения таких известных авторов, как Игорь Николаев и Игорь Крутой, без получения соответствующего разрешения от правообладателей.

Представители РАО разъяснили, что согласно действующему законодательству, организаторы обязаны заранее заключать лицензионные договоры на использование музыкальных произведений и выплачивать предусмотренное вознаграждение. В данном случае такое соглашение заключено не было, что и послужило основанием для обращения в судебные инстанции.

Помимо этого в ближайшее время ожидается подача второго искового заявления на сумму 76 тысяч рублей. Особый акцент делается на том, что в программе концерта присутствовали зарубежные музыкальные композиции, авторские права на которые продолжают действовать на территории РФ, несмотря на санкционную политику.