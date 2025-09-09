Иглу нашли в животе у уфимки после посещения стоматолога

Сразу после процедуры пациента почувствовала резкую боль в животе и сделала рентген. Оказалось, что в кишечнике находится инородный предмет — протейпер. Он успел мигрировать в нижнюю часть туловища. При этом стоматолог уверяет, что никакие инструменты не теряла.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что жительнице подмосковного Королёва по ошибке назначили аборт и чуть не убили здорового малыша. У женщины началось кровотечение, которое врачи приняли за выкидыш. Они направили ее на прерывание беременности. Во время операции стало понятно, что всё не так просто, как показалось на первый взгляд. К счастью, крохе удалось выжить.