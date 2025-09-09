Подмосковные хирурги удалили мужчине опухолевые «серёжки», из-за которых он чуть не лишился ушей
В Наро-Фоминске врачи удалили пациенту атеромы на мочках ушей
Обложка © Минздрав Московской области
В Наро-Фоминской больнице врачи успешно провели 53-летнему пациенту операцию по удалению атером — кист сальной железы — на мочках ушей. Об этом Life.ru сообщили в подмосковном Минздраве.
«Серёжки» не угрожали здоровью мужчины, но значительно ухудшали внешний вид. Он неоднократно пытался решить проблему самостоятельно, выдавливая злополучные новообразования, как прыщи, однако неграмотное механическое воздействие лишь усугубило ситуацию и привело к воспалениям.
«В основном, причиной атером становятся механические повреждения железы – фурункулы, порезы, ссадины, рубцы. Такие образования часто воспаляются, они могут активно расти, перерастягивая мочки ушей. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к полному удалению мочек с плохим косметическим эффектом», – пояснила врач-хирург дневного стационара взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы в Апрелевке Вера Заречина.
Мужчине повезло. Его случай оказался менее серьёзным, и уши удалось сохранить. О неприятных «серёжках» ему теперь будут напоминать только малозаметные швы на мочках. На данный момент пациент уже оправился от операции и находится дома.
Ранее Life.ru рассказывал, что хирурги из Китая извлекли живого 18-сантиметрового червя из мозга пациента. Длительное время несчастный страдал от инородного существа, которое значительно влияло на зрение. Врачи смогли диагностировать необычный недуг лишь после проведения МРТ. Мужчине предложили операцию, но он отказался. Своё решение несчастный изменил лишь через год, когда его состояние значительно ухудшилось.