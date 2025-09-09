Подмосковные хирурги удалили мужчине опухолевые «серёжки», из-за которых он чуть не лишился ушей

В Наро-Фоминской больнице врачи успешно провели 53-летнему пациенту операцию по удалению атером — кист сальной железы — на мочках ушей. Об этом Life.ru сообщили в подмосковном Минздраве.

«Серёжки» не угрожали здоровью мужчины, но значительно ухудшали внешний вид. Он неоднократно пытался решить проблему самостоятельно, выдавливая злополучные новообразования, как прыщи, однако неграмотное механическое воздействие лишь усугубило ситуацию и привело к воспалениям.

«В основном, причиной атером становятся механические повреждения железы – фурункулы, порезы, ссадины, рубцы. Такие образования часто воспаляются, они могут активно расти, перерастягивая мочки ушей. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к полному удалению мочек с плохим косметическим эффектом», – пояснила врач-хирург дневного стационара взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы в Апрелевке Вера Заречина.

Мужчине повезло. Его случай оказался менее серьёзным, и уши удалось сохранить. О неприятных «серёжках» ему теперь будут напоминать только малозаметные швы на мочках. На данный момент пациент уже оправился от операции и находится дома.