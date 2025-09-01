Промываем и обрабатываем: Life.ru узнал, почему не стоит игнорировать царапины от домашних животных

Кошачьи царапины кажутся довольно безобидными, однако в ряде случаев они могут быть связаны с определёнными угрозами для здоровья. Чем опасны царапины от домашних животных и что с ними делать, рассказала Life.ru старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Через кошачьи царапины передаётся фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например, Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через повреждённую кожу. Около 30-40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии. Мария Золотарёва Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Фелиноз относится к зооантропонозным инфекциям, то есть передается от животных к человеку. Чаще всего переносчиками болезни являются кошки, как правило, не проявляющие признаки болезни. Гораздо реже собаки, отметила биолог. Заражение животного происходит через укус блохи или при заглатывании продуктов их жизнедеятельности. Человек может заразиться через контакт с когтями (царапину) или со слюной заражённого животного, особенно если на коже человека есть микроповреждения.

У людей с хорошим иммунным ответом распространение возбудителя фелиноза обычно ограничивается локальным воспалением в месте царапины и увеличением лимфатических узлов с возможным повышением температуры. В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно, но иногда требует антибактериальной терапии.

«При сниженном иммунитете и получении глубокой царапины возбудитель может попасть в кровь и вызвать системное воспаление с возможным поражением внутренних органов, что случается достаточно редко», — пояснила Золотарёва.

Для профилактики фелиноза при получении царапины от животного эксперт рекомендует немедленно промыть рану под проточной водой с мылом. При глубокой царапине можно дополнительно обработать место перекисью водорода или хлоргексидином, а затем нанести антисептик — йод или зелёнку. В случае появления признаков воспаления — покраснения, отёка, боли или гноя — необходимо обратиться к врачу, желательно к инфекционисту или хирургу. Особенно это актуально, если поцарапало бездомное животное.

Дополнительной мерой профилактики может стать регулярная обработка питомца от блох, использование когтеточек и обучение животного безопасной игре. Владельцам рекомендуется избегать контакта с кошкой во время её еды или сна. Эти простые действия позволяют минимизировать риск заражения и сохранить здоровье.