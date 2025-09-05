Съел желчный пузырь змеи: Хирурги извлекли из мозга пациента живого 18-сантиметрового червя

В провинции Хунань китайские врачи сделали поразительное открытие: в мозге местного жителя был найден живой паразит, достигающий 18 сантиметров в длину. Предположительно, он попал в организм китайца после съеденного в сыром виде желчного пузыря змеи. Об этом сообщает Mothership.

В апреле 2024 года мужчина начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем. Он жаловался на появление инородного предмета в глазах и мозаичные пятна, которые мешали ему видеть. Однако, после визита к офтальмологу, никаких отклонений не было выявлено. Аномалии стали заметны только на магнитно-резонансных снимках, что дало основания предполагать наличие инородного тела в мозге. Для подтверждения диагноза требовалась операция, но пациент решил отложить хирургическое вмешательство.

Однако в конце июля 2025 года его состояние резко ухудшилось: у мужчины начались обмороки, он терял сознание, изо рта появлялась пена, а также наблюдались судороги. На этот раз врачи приняли решение провести операцию. В ходе вмешательства был извлечён ленточный червь из рода Spirometra, который находился в черепной коробке пациента. После десяти дней наблюдения и лечения мужчину выписали из больницы.

Сам пациент утверждает, что много лет назад поймал змею, из которой извлёк желчный пузырь и проглотил его в сыром виде. Врачи предполагают, что именно этот инцидент мог стать источником заражения личинками паразита.