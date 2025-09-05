Россиянка оторвала палец, зацепившись кольцом за штырь
Пациентка зацепилась кольцом за металлический штырь и потеряла палец на левой руке. Московские микрохирурги вернули его на место в экстренном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Московской медицины.
Женщине в Москве ампутировало палец кольцом — врачи успешно провели операцию. Фото © Telegram / Московская медицина
«Пациентке реимплантировали палец. Процедура включает в себя остеосинтез — скрепление повреждённых костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались «вырваны» из ампутата пальца», — рассказал Георгий Назарян, руководитель Центра микрохирургии кисти.
Операция прошла успешно, палец начал восстанавливаться, и пациентку вскоре выписали домой. Врачи сообщили, что женщине предстоит курс реабилитации для полного восстановления подвижности пальца.
