Самый дорогой летний отдых в 2025 году обошёлся группе россиян в 34 млн рублей

Этим летом в Турции рекордную сумму за отдых – 34 миллиона рублей – заплатила группа из шести россиян, арендовавшая на месяц виллу на побережье. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России, подводя итоги зарубежного отдыха наших сограждан.

«Самым дорогим забронированным туром летнего сезона стал тур в Турцию в отель MAXX Royal Kemer Resort 5* на семью из шести человек, на 33 ночи, стоимость — 354 385 евро (34 миллиона рублей). Организатор тура – туроператор PAC Group», — говорится в тексте.

В тройку самых дорогих предложений вошли: тур в ОАЭ на девять ночей в роскошный отель Atlantis The Royal стоимостью 30 миллионов рублей, а также месячный отдых на турецкой вилле за 24 миллиона рублей. Путешествия по России оказались значительно доступнее. Самым дорогим российским направлением стал восьмидневный тур на Байкал для семьи из четырёх человек, обошедшийся в 4,3 миллиона рублей.