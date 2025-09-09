Украинская молодёжь массово увольняется после нового закона, чтобы сбежать за границу

С момента вступления в силу новых правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет предприятия на Украине столкнулись с массовыми увольнениями молодёжи. Об этом сообщает украинское издание NV.

«У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и парням 18−22 лет», — говорит совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский.

По имеющимся данным, в компании «Новая Почта» за десятидневный период было зафиксировано увольнение 170 молодых сотрудников. Параллельно, из ресторанов холдинга !FEST уволилось 20% от общего числа молодых мужчин.