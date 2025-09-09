Украинская молодёжь массово увольняется после нового закона, чтобы сбежать за границу
NV: Украинцы 18-22 лет массово увольняются, чтобы покинуть страну
С момента вступления в силу новых правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет предприятия на Украине столкнулись с массовыми увольнениями молодёжи. Об этом сообщает украинское издание NV.
«У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и парням 18−22 лет», — говорит совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский.
По имеющимся данным, в компании «Новая Почта» за десятидневный период было зафиксировано увольнение 170 молодых сотрудников. Параллельно, из ресторанов холдинга !FEST уволилось 20% от общего числа молодых мужчин.
Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. За избежание призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет заключения.