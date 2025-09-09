Елена Товстик в платье со стразами вышла в свет после громкого развода
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SUPER MAMA CLUB
Елена Товстик, жена бизнесмена, с которым она разводится после его измены с Полиной Дибровой, появилась на премии «Super семья». В соцсетях она поделилась кадрами с мероприятия.
Несмотря на громкий развод, Елена продолжает вести активную светскую жизнь. В 2017 году она уже становилась победительницей премии в номинации «Super мама».
Для выхода в свет Товстик выбрала бежевое платье без рукавов, украшенное стразами и камнями. Образ дополнили лодочки, высокий хвост и нюдовый макияж. Весь вечер Елена провела в компании подруги Светланы Сильавши, которая поддерживает её в сложный период.
«Супермамы не сдаются никогда», — написала Товстик под совместным фото.
История семьи Товстик и Дибровых наделала много шума в светской хронике. Роман и Елена прожили вместе более десяти лет и воспитали шестерых детей, но союз распался после того, как стало известно о романе мужчины с Полиной Дибровой — женой телеведущего Дмитрия Диброва и крестной их ребёнка. Скандал приобрёл широкий резонанс: в прессе писали, что из-за измены дружба двух семей оказалась разрушена, а развод сопровождался громкими ссорами и взаимными обвинениями.