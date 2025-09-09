Елена Товстик в платье со стразами вышла в свет после громкого развода

Елена Товстик, жена бизнесмена, с которым она разводится после его измены с Полиной Дибровой, появилась на премии «Super семья». В соцсетях она поделилась кадрами с мероприятия.

Несмотря на громкий развод, Елена продолжает вести активную светскую жизнь. В 2017 году она уже становилась победительницей премии в номинации «Super мама».

Для выхода в свет Товстик выбрала бежевое платье без рукавов, украшенное стразами и камнями. Образ дополнили лодочки, высокий хвост и нюдовый макияж. Весь вечер Елена провела в компании подруги Светланы Сильавши, которая поддерживает её в сложный период.

«Супермамы не сдаются никогда», — написала Товстик под совместным фото.