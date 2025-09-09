Мессенджер MAX
9 сентября, 15:14

Подлодка в деле: На Западе рассказали, как Путин поквитался с США за провокацию на Аляске

NI: Путин ответил на провокацию с бомбардировщиком США B-2 Spirit на Аляске

Обложка © Life.ru

Российская подводная лодка проекта «Ясень» могла подойти близко к американскому атомному авианосцу «Джеральд Р. Форд» в ходе недавней операции НАТО по поиску субмарины у норвежских берегов. Такое мнение высказал эксперт Брэндон Дж. Вайхерт, на которое ссылается The National Interest.

Как сообщает издание, Москва уведомила Вашингтон и Брюссель, что российские подводные силы не обеспокоены присутствием новейшего американского авианосца у российских берегов. Этот шаг рассматривается как ответ на пролёт американского бомбардировщика B-2 Spirit над Аляской.

По мнению Вайхерта, президент России Владимир Путин уверен в возможностях российского подводного флота и не опасается Запада. Он предположил, что подводная лодка «Ясень» могла находиться в непосредственной близости от авианосца, представляя угрозу. Эксперт отмечает, что Россия и Китай обладают потенциалом для поражения американских авианосцев.

«Теперь понятно, почему Путин ухмылялся, наблюдая три недели назад за военными демонстрациями Трампа с участием F-22 и B-2 Spirit на Аляске», — заключил Вайхерт.

А ранее Life.ru писал, что отряд подлодок России и Китая впервые в истории вышел патрулировать воды Тихого океана. Подобное событие произошло впервые за историю отношений стран. Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025».

