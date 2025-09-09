Неожиданная находка: У женщины с болями в колене обнаружили золото в суставе
Live Science: В Южной Корее врачи обнаружили золото в колене пациентки
Врачи из Южной Кореи нашли золото внутри колена причинявшего боль колена пациентки. Об этом сообщил Live Science.
Всё дело в том, что женщина длительное время лечила ноющий от остеоартрита сустав с помощью иглоукалывания. Рентгенография выявила множество частиц золота вокруг поражённой области. Они попали туда во время процедур той самой акупунктуры. Предполагалось, что драгоценный металл должен был стимулировать организм к стабилизации состояния и запуску положительной динамики, но этого не произошло.
Врачи Медицинского колледжа Сеульского национального университета напомнили, что инородные тела, попадающие в организм человека не по рекомендации лечащего специалиста с профильным образованием и под его контролем, несут огромную угрозу для организма. Они способны развить инфекции, мигрировать и закупорить один из кровотоков, вызвав ряд осложнений, вплоть до тех, которые приведут к летальному исходу.
