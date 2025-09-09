Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 19:19

Неожиданная находка: У женщины с болями в колене обнаружили золото в суставе

Live Science: В Южной Корее врачи обнаружили золото в колене пациентки

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Врачи из Южной Кореи нашли золото внутри колена причинявшего боль колена пациентки. Об этом сообщил Live Science.

Всё дело в том, что женщина длительное время лечила ноющий от остеоартрита сустав с помощью иглоукалывания. Рентгенография выявила множество частиц золота вокруг поражённой области. Они попали туда во время процедур той самой акупунктуры. Предполагалось, что драгоценный металл должен был стимулировать организм к стабилизации состояния и запуску положительной динамики, но этого не произошло.

Врачи Медицинского колледжа Сеульского национального университета напомнили, что инородные тела, попадающие в организм человека не по рекомендации лечащего специалиста с профильным образованием и под его контролем, несут огромную угрозу для организма. Они способны развить инфекции, мигрировать и закупорить один из кровотоков, вызвав ряд осложнений, вплоть до тех, которые приведут к летальному исходу.

Ранее Life.ru рассказывал, что врачи извлекли из ребёнка более 140 червей. Максимальная длина паразитов составила 27 сантиметров. Врачи отметили, что причиной такого масштабного заражения стал неблагоприятный район проживания с соответствующими ему стандартами жизни.

