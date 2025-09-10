Польша обсуждает применение статьи 4 НАТО из-за инцидента с дронами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala
Власти Польши обсуждают возможность применения статьи 4 Договора о НАТО после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство страны.
Об этом заявил президент Кароль Навроцкий. По его словам, вопрос поднимался на совещании в Бюро национальной безопасности.
«Мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора», — отметил Навроцкий, но не уточнил, было ли принято окончательное решение.
Статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами-участницами альянса в случае, если одна из них считает, что её территориальная целостность или безопасность находятся под угрозой.
Напомним, Польша сегодня утром заявила о вторжении беспилотников в воздушное пространство республики. В связи с этим была временно ограничена работа некоторых аэропортов, включая варшавский, а также была поднята боевая авиация, в том числе истребители союзников по НАТО.