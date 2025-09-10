Российский подросток сжёг на видео священную книгу и получил уголовное дело
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 17-летнего подростка за публичное сожжение книги Нового Завета. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Молодой человек снял на видео процесс сожжения религиозного текста. Всё это сопровождалось непечатными выражениями и оскорблениями в адрес христиан и иудеев с его стороны.
«Юноша, держа в руках книгу «Новый завет», используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а также лиц, исповедующих христианство и иудаизм. Кроме того, юноша поджёг зажигалкой книгу, после чего кинул на землю и пнул её», — сказано в публикации.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.
