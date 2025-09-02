Воронежская блогерша нарвалась на штраф за шутку о бойцах СВО
Воронежская блогерша Елизавета Бабичева была признана виновной в разжигании ненависти после своих высказываний о мужчинах, отправившихся участвовать в СВО. Решение о назначении административного штрафа вынес Левобережный районный суд Воронежа.
Как следует из материалов дела, поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное Бабичевой в одном из чатов мессенджера Telegram, где состояло 294 участника (сейчас уже 896). В своём высказывании она допустила оскорбительные выражения в адрес военных, заявив, что они пошли служить под влиянием своих жён и исключительно из-за денежного вознаграждения.
«Признать Бабичеву Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что третьекурсница МГПУ была оштрафована на 30 000 рублей за недостойное высказывание о российских военнослужащих. Комментарий, ставший причиной наказания, был сделан в частном чате с сокурсниками в декабре прошлого года, но стал известен полиции лишь в мае, когда скриншот разговора был обнародован другой учащейся.