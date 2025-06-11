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11 июня, 15:24

Московская студентка негативно высказалась о бойце СВО и нарвалась на штраф

«Осторожно, Москва»: Студентку оштрафовали на ₽30 тысяч за фразу о бойце СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Неуважительное высказывание в адрес военнослужащего СВО, сделанное в чате, обернулось для третьекурсницы МГПУ крупным штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Студентка Московского городского педагогического университета была оштрафована на 30 тысяч рублей за спорный комментарий, опубликованный ею в декабре прошлого года во время общения с сокурсниками. Полиция выявила нарушение после того, как в мае другая учащаяся разместила в Сети скриншот компрометирующей беседы.

Наказанная сторона подчеркнула, что между ней и инициатором публикации уже давно были разногласия, которые начались ещё на первом курсе.

Учитывая, что студентка учится и не трудоустроена, пока неясно, каким образом она сможет погасить сумму штрафа.

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Ранее сообщалось, что возвращение зарубежных компаний, не задействованных в стратегических отраслях, на российский рынок станет возможным при условии их финансового вклада в фонд «Защитники Отечества». Такая мера коснётся производителей одежды и сопутствующих предприятий.

Ольга Сливченко
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