Московская студентка негативно высказалась о бойце СВО и нарвалась на штраф
«Осторожно, Москва»: Студентку оштрафовали на ₽30 тысяч за фразу о бойце СВО
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Неуважительное высказывание в адрес военнослужащего СВО, сделанное в чате, обернулось для третьекурсницы МГПУ крупным штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Студентка Московского городского педагогического университета была оштрафована на 30 тысяч рублей за спорный комментарий, опубликованный ею в декабре прошлого года во время общения с сокурсниками. Полиция выявила нарушение после того, как в мае другая учащаяся разместила в Сети скриншот компрометирующей беседы.
Наказанная сторона подчеркнула, что между ней и инициатором публикации уже давно были разногласия, которые начались ещё на первом курсе.
Учитывая, что студентка учится и не трудоустроена, пока неясно, каким образом она сможет погасить сумму штрафа.
Ранее сообщалось, что возвращение зарубежных компаний, не задействованных в стратегических отраслях, на российский рынок станет возможным при условии их финансового вклада в фонд «Защитники Отечества». Такая мера коснётся производителей одежды и сопутствующих предприятий.