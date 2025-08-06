«Из ряда вон»: В Госдуме возмутились штрафом женщине, помогавшей бойцам СВО

Жительница Вологодской области получила штраф размером 150 тысяч рублей. Причиной стал инцидент, связанный с отправкой гуманитарной помощи для нужд бойцов специальной военной операции. Об инциденте написал в своём Telegram-канале депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий.

«Случай, что называется, из ряда вон. Вместе с мужем они в патриотическом порыве везли доски на фронт, чтобы наши бойцы могли укрываться в удобных блиндажах, а не находиться в окопах, полных воды. К ним же придрались местные штафирки из-за какой-то формальности. Да ещё и наказали рублём», — возмутился председатель ЛДПР.

По информации парламентария, женщина оказала поддержку военнослужащим, предоставив древесину для строительства укрытий. Однако, согласно заявлениям представителей гуманитарного проекта, на который ссылается Слуцкий, при транспортировке груза на пункте весового контроля было выявлено превышение допустимой осевой нагрузки на грузовике. Это формальное нарушение привело к наложению крупного административного взыскания.

Слуцкий подчеркнул, что подобная ситуация была бы немыслима в период Великой Отечественной войны, когда препятствующие снабжению армии лица подвергались бы суровым мерам наказания.