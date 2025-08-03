Блогерши, снявшие видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере, отделались штрафом
Девушки и юноша, задержанные за съёмку на фоне возгорания на нефтебазе Адлера, вспыхнувшей в результате удара украинского беспилотника, оказались приезжими из Нижнего Тагила. Данную информацию передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлена личность девушек и юноши, снявших видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Видео © Telegram / 23 МВД
«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории «Сириус» установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», — говорится в сообщении.
В отношении 20-летней девушки, которая снимала видео составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. По данному делу проводится проверка. Все фигуранты инцидента раскаиваются в содеянном. По их словам, они не преследовали плохих умыслов и не хотели кого-либо оскорбить. Свою вину признают и готовы понести ответственность.
Напомним, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошёл в районе 4 часов ночи 3 августа в результате атаки беспилотников ВСУ. Две девушки решили снять клип на фоне возгорания. Своё видео они записали под трек «Малиновый рассвет». В ролике они веселятся, улыбаются и позируют на фоне пожара. Их поступок возмутил жителей города.
Обложка © Telegram / 23 МВД