«Зубы дракона» за миллионы: следователи ищут новых участников схемы в Белгороде

Следователи МВД России продолжают расследование дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. В материалах суда говорится, что устанавливаются новые соучастники преступной схемы.

По данным следствия, в деле фигурируют неустановленные лица, на счета которых поступали деньги под видом переводов с банковского счёта. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления их личности.

Напомним, ранее по этому делу арестовали бывшего врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Его и соучастников обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также в хищениях при закупке строительных материалов для фортификаций.

По версии следствия, Базаров распорядился закупить тетраэдры («зубы дракона») меньшего размера, чем требовалось по техзаданию, при этом стоимость закупки была завышена. Ущерб оценивается более чем в 251 млн рублей.