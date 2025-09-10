Около 20 футболистов команды Смолова отравились перед матчем Кубка России
Обложка © Telegram / Broke Boys
Массовое недомогание охватило команду Фёдора Смолова накануне игры Кубка России с раменским «Сатурном». Как передаёт SHOT, симптомы, похожие на ротавирус, проявились у примерно 20 футболистов и членов персонала клуба Broke Boys, что потребовало вмешательства медиков. При этом сам Смолов, несмотря на недавнее возбуждение уголовного дела, намерен принять участие в матче.
Инцидент произошёл в Краснодарском крае, куда команда прибыла для участия в Кубке Alma Mater. По информации Telegram-канала, недомогание спортсменов могло быть вызвано пищей, употребленной в одном из кафе Геленджика после размещения на турбазе.
Массовое заболевание ротавирусной инфекцией среди футболистов и сотрудников клуба, проявившееся в виде жара и рвоты, вынудило отменить запланированную тренировку перед ближайшим матчем. Известно, что Смолов, который не участвовал в игре против Кубанского госуниверситета (Кубок Alma Mater), планирует вернуться на поле в матче против «Сатурна». Однако, учитывая ослабление команды из-за болезни, её способность показать достойный результат остаётся под вопросом.
Ранее стало известно, что против Смолова возбудили уголовное дело из-за драки с посетителями «Кофемании» в центре Москвы. Футболиста отпустили под обязательство о явке. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК).