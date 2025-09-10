Задержали на таможне: Россиянин не смог попасть на свадьбу к сыну в Турцию из-за необычного подарка

Гражданин России задержан в аэропорту Минеральных Вод при попытке вывезти в Турцию антикварные часы, признанные культурной ценностью. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

По данным ведомства, 44-летний мужчина, следовавший по «зелёному коридору», пытался вывезти четыре раритетных хронометра — три швейцарских Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul 1917 года выпуска, которые он назвал свадебным подарком для сына.

Экспертиза установила, что часы, изготовленные в 1923–1924 годах, имеют высокую культурную и материальную ценность: один экземпляр выполнен из серебра 900 пробы, другой — с 18-каратным позолоченным корпусом. Общая стоимость коллекции на отечественном рынке оценивается в 1 миллион рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Таможенники подчеркнули, что для законного вывоза таких предметов требуется декларация и специальное разрешение Минкультуры России.