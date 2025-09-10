Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 09:52

Задержали на таможне: Россиянин не смог попасть на свадьбу к сыну в Турцию из-за необычного подарка

В Минводах задержали россиянина, пытавшегося вывезти в Турцию раритетные часы

Часы, которые пытался вывезти задержанный. Обложка © ФТС России / Предоставлена Life.ru

Часы, которые пытался вывезти задержанный. Обложка © ФТС России / Предоставлена Life.ru

Гражданин России задержан в аэропорту Минеральных Вод при попытке вывезти в Турцию антикварные часы, признанные культурной ценностью. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

По данным ведомства, 44-летний мужчина, следовавший по «зелёному коридору», пытался вывезти четыре раритетных хронометра — три швейцарских Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul 1917 года выпуска, которые он назвал свадебным подарком для сына.

Экспертиза установила, что часы, изготовленные в 1923–1924 годах, имеют высокую культурную и материальную ценность: один экземпляр выполнен из серебра 900 пробы, другой — с 18-каратным позолоченным корпусом. Общая стоимость коллекции на отечественном рынке оценивается в 1 миллион рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Таможенники подчеркнули, что для законного вывоза таких предметов требуется декларация и специальное разрешение Минкультуры России.

Петербуржец попытался перевезти в США стероиды в посылке с кошачьим кормом
Петербуржец попытался перевезти в США стероиды в посылке с кошачьим кормом

Ранее Life.ru рассказывал, как дальневосточные таможенники не позволили иностранцу вывезти из России в Китай большую партию золотых слитков. Общий вес контрабанды составил 34 килограмма, а стоимость такого «клада» составляет порядка 267 миллионов рублей.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar