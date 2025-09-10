Нацбат «Кракен» атаковал российское подразделение с тыла под Харьковом и поплатился

Российский военнослужащий Денис с позывным Киборг вспомнил, как в 2022 году его группа сорвала атаку бойцов украинского спецподразделения «Кракен» под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После точечной работы «Града» по переданным координатам от места осталось лишь пепелище, а у пресловутого «Кракена» — на одно щупальце меньше», — рассказал он.

По словам бойца, его подразделение должно было скрытно сменить позиции и заступить на дежурство. Рано утром они решили перекусить у костра, не подозревая об опасности. Внезапно рядом начали срабатывать растяжки, вслед за этим разорвалась граната, а затем бойцов обстреляли из стрелкового оружия.

Киборг вспоминает, что схватил автомат и вместе с мотострелками занял укрытие. Завязался бой, в ходе которого стало ясно, что напавшими были боевики «Кракена», отличавшиеся чёрной экипировкой. Российские военные временно отошли на другие позиции и вызвали артиллерию. После удара «Града» по переданным координатам от украинского отряда почти ничего не осталось.