Аллигатор утащил под воду двухлетнего малыша прямо на глазах у родителей

В Диснейленде, на курорте «Гранд Флоридиан», произошёл трагический случай: аллигатор выскочил из воды у лагуны «Семь морей» и утащил двухлетнего мальчика прямо с берега. Как уточняет Mirror, семья из Небраски находилась на отдыхе, когда дикое животное совершило нападение на ребёнка.

Инцидент произошёл у искусственной лагуны «Семь морей» куда приехала семья из Небраски вместе с сыном и четырёхлетней дочерью. Мальчик плескался в воде, несмотря на предупреждающие знаки о запрете купания в зоне. Неожиданно аллигатор напал на ребёнка, утащив под воду. Попытки отца защитить сына были безуспешны, в результате схватки он получил царапины.

Поисковые операции с участием 50 спасателей продолжались более 16 часов, после чего тело ребёнка было обнаружено неподалёку от места нападения. Представитель Комиссии по охране дикой природы Флориды Ник Уайли отметил, что за ночь было отловлено и усыплено пять аллигаторов, добавив, что семья могла не осознавать потенциальной опасности.

Администрация Диснейленда временно закрыла все пляжи курорта и выразила глубокие соболезнования семье погибшего. Как уточнил Ник Уайли, этот случай стал первым смертельным нападением аллигатора за 45-летнюю историю парка.