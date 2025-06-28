В США усыпили аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил женщину

В США поймали и усыпили аллигатора, который растерзал женщину, вытащив её из каноэ на озере. Об этом сообщил телеканал FOX 29 WFLX.

Тело женщины нашли позже в ходе поисковой операции. После инцидента поймали двух аллигаторов длиной более трёх метров. Обоих хищников усыпили.

«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — заявил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.