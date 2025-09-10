«Дочь, закрой глаза»: Жуткая исповедь дочери Ивана Сухова, которая привела к уголовному делу Оглавление Следствие спустя три месяца после скандала «Заставлял прикасаться к нему». Шок-исповедь дочери «Решаю, с кем спать». Угарные правила в его гареме Конвейер нищеты: быт в семье «заводчика детей» Содержит семью на государственные деньги. Вот его схема В отношении скандально известного «заводчика детей» Ивана Сухова, имеющего 30 детей от 12 женщин, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в развращении собственной дочери. Как живёт глава семейства? 10 сентября, 17:21 Многоженец Иван Сухов стал фигурантом уголовного дела. Коллаж © Life.ru Фото © YouTube / Саша Сулим

Следствие спустя три месяца после скандала

В отношении скандально известного «православного многоженца» Ивана Сухова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Управление Следственного комитета России по Владимирской области. Его подозревают в развращении собственной дочери.

Как указано в сообщении, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Таким образом, многодетному папаше может грозить до трёх лет заключения. На сегодняшний день следствием уже «организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку данных сведений».

«Заставлял прикасаться к нему». Шок-исповедь дочери

Скандал с развратом случился ещё в начале лета, когда в ток-шоу на одном из центральных телеканалов появилась старшая дочь Сухова Анна, обвинившая его в домогательствах. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца длились пять лет с того момента, когда ей исполнилось 14. Якобы таким образом многоженец «перевоспитывал» дочь, пойманную на курении.

— Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти пять лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему, — призналась 19-летняя девушка в ток-шоу.

Тогда же Анна рассказала, что ситуация повторилась и позже. По её словам, от отца она услышала фразу: «Дочь, твоя прошлая жизнь такая... В общем, достойная жена из тебя не выйдет, поэтому хотя бы будешь всё уметь и правильно делать».

После этого в Москве началась проверка в отношении многоженца, и в сентябре было возбуждено уголовное дело.

19-летняя Анна Сухова решилась на признание в начале лета. Фото © 1tv.ru

«Решаю, с кем спать». Угарные правила в его гареме

Иван Сухов стал известным на всю Россию после одного из интервью, в котором он рассказал, что имеет 30 детей от 12 женщин и ставит себе цель родить ещё 20. При том что у него есть якобы доходный бизнес, всё большое семейство многоженец содержит на 75 тыс. рублей в месяц, которых, по его словам, вполне хватает. Сейчас Сухов живёт с тремя жёнами и 14 детьми в трёшке площадью 70 квадратов. При этом своя комната есть только у главы семейства.

В ходе беседы герой сюжета хвастался, что сам решает, когда и с кем из жён ему заниматься любовью, а они это безропотно принимают. Воспитывает детей Иван в строгости: определяет, какие фильмы и мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём, а иногда даже устраивает проверки: например, оставляет деньги на видном месте, а если кто-то их потратил, то за этим следует наказание.

При этом самое чудовищное в том интервью касалось его дочерей — их многоженец, по его же собственным словам, растит чуть ли не на заказ. Якобы к нему в семью приходят люди из круга их общих интересов и «заказывают» себе или своим детям невесту уже спустя несколько лет после её рождения. Когда девочка достигает возраста согласия — её отправляют женой в другие семьи.

— Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне потому, что я имеющий власть, — рассказал в интервью Сухов.

После этого в соцсетях и мессенджерах поднялась настоящая буря: пользователи Сети требовали отправить видео с интервью в Следственный комитет и органы опеки, поскольку, по их мнению, образ жизни такого «папаши» может калечить психику его детей.

То самое скандальное интервью Ивана Сухова. Фото © YouTube / Саша Сулим

Конвейер нищеты: быт в семье «заводчика детей»

Как выяснил Life.ru, официально многоженец женат на одной женщине — Наталье Суховой. Оба зарегистрированы в Москве на улице Вертолётчиков — это район Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами. В семье есть как минимум одна машина — это отечественный «УАЗ-Патриот».

В Некрасовке в их распоряжении находится квартира площадью 69,5 квадратного метра. При этом Сухов рассказывал, что находится в процессе строительства большого дома. Об этом он говорит уже далеко не первый год, и если ему верить, то стройка, если она есть, имеет все черты долгостроя.

Как рассказывал сам Иван Сухов, большие деньги он зарабатывал на продаже картошки. Похоже, занимался он ею неофициально — не оформляя бизнес в соответствии с российским законодательством. Первый легальный проект у него появился в 2004 году: это было ИП всего с одним видом деятельности — розничная торговля текстильными изделиями. Дело просуществовало до 2011 года.

В 2012 году Сухов стал владельцем крохотной доли (всего 0,08%) строительной компании «Домин», расположенной в Санкт-Петербурге. Похоже, новый собственник на этом мог потерять деньги: фирма с уставным капиталом 12 миллионов рублей фактически не работала уже в 2014–2015 годах, а в 2016-м уже была ликвидирована ФНС как недействующая.

Большая семья Ивана Сухова. Фото © VK / Иван Сухов

Сейчас у Сухова некое ООО «Преображение», зарегистрированное во Владимирской области, в родном для мужчины Александрове. Фирмой он владеет пополам со своим бизнес-партнёром. При этом последний раз фирма отчитывалась перед налоговой ещё в 2023 году. Тогда коммерсанты уплатили налогов на 508 тыс. рублей. Как зарабатывает предприятие с тех пор, неизвестно.

Содержит семью на государственные деньги. Вот его схема

Эксперты, опрошенные Life.ru, сходятся во мнении, что в реальности Сухов может зарабатывать на своих жёнах и детях. Учитывая «материнский капитал», различные пособия, льготы, а также выплаты на поддержку многодетных родителей со стороны федеральных и региональных властей, общие выплаты трём женщинам и 14 детям Ивана Сухова могут исчисляться миллионами.

Сухов и его семейство могут рассчитывать на единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты от государства на оказание им натуральной помощи, на возмещение расходов, связанных с ростом стоимости жизни, на различные льготы в виде, например, компенсации стоимости жилья и услуг ЖКХ, бесплатного проезда в общественном транспорте, обучения в вузах для детей. Кроме того, женщины, родившие более десяти детей, получают дополнительные надбавки к пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, включая дорогостоящую стоматологию и т.д.

Авторы Евгений Кузнецов