На пляже в Болгарии нашли часть от ракеты
Минобороны Болгарии сообщило об обнаружении фрагмента ракеты на пляже
Обложка © Министерство обороны Болгарии
На побережье Чёрного моря в Болгарии местный спасатель обнаружил фрагмент ракеты. Информацию передаёт Министерство обороны страны.
Металлический предмет длиной 1,7 метра был найден во вторник в районе села Синеморец, в 50 метрах от береговой линии. На следующее утро к месту обнаружения прибыли специалисты полиции и военно-морских сил. Как установили военные, находка представляет собой полый пусковой двигатель ракеты диаметром 17 сантиметров, не представляющий опасности при транспортировке. Осколок был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе, где его планируется уничтожить.
Ранее сообщалось, что в Турции обезвредили мину у берегов Чёрного моря. Разорвавшийся снаряд обнаружили дайверы в районе Першембе в 150 метрах от берега на глубине порядка 7-8 метров.