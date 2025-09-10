На пляже в Болгарии нашли часть от ракеты

Металлический предмет длиной 1,7 метра был найден во вторник в районе села Синеморец, в 50 метрах от береговой линии. На следующее утро к месту обнаружения прибыли специалисты полиции и военно-морских сил. Как установили военные, находка представляет собой полый пусковой двигатель ракеты диаметром 17 сантиметров, не представляющий опасности при транспортировке. Осколок был доставлен на военно-морскую базу в Бургасе, где его планируется уничтожить.