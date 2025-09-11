Российские самогонщики нагревают руки на фоне подорожания алкоголя
Эксперт Черниговский: Часть алкогольного рынка уходит в тень из-за роста цен
Обложка © фильм «Самогонщики», режиссер Леонид Гайдай, сценарист Константин Бровин / Kinopoisk
Резкий скачок цен на легальную алкогольную продукцию привёл к перемещению части российского рынка в теневой сектор. Об этом доцент Президентской академии в Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал «Постньюс».
Специалист пояснил, что наблюдаемая динамика напрямую влияет на учащение случаев домашнего самогоноварения. Помимо этого, она способствует расширению нелегальных онлайн-продаж и росту оборота поддельных акцизных марок. На этом фоне в ряде регионов страны правоохранительные органы отмечают увеличение количества изъятий сомнительного алкоголя.
Черниговский также добавил, что ценовая разница между контрафактной и легальной продукцией не является существенной. Она составляет ориентировочно половину стоимости бутылки из магазина. Например, поллитра водки из магазина стоит 349 рублей, а «с подпола» — 150. Однако сэкономив копейки, можно лишиться жизни.
Ранее Life.ru рассказывал, что в некоторых российских регионах ужесточат правила продажи алкогольной продукции. Соответствующие заявления были сделаны на Восточном экономическом форуме главами Якутии, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей России. Губернатор Колымы Сергей Носов подчеркнул, что власти будут продолжать «закручивать гайки» в регулировании продажи алкоголя, уменьшая количество мест, где он им можно торговать.