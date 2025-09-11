Российские самогонщики нагревают руки на фоне подорожания алкоголя

Резкий скачок цен на легальную алкогольную продукцию привёл к перемещению части российского рынка в теневой сектор. Об этом доцент Президентской академии в Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал «Постньюс».

Специалист пояснил, что наблюдаемая динамика напрямую влияет на учащение случаев домашнего самогоноварения. Помимо этого, она способствует расширению нелегальных онлайн-продаж и росту оборота поддельных акцизных марок. На этом фоне в ряде регионов страны правоохранительные органы отмечают увеличение количества изъятий сомнительного алкоголя.

Черниговский также добавил, что ценовая разница между контрафактной и легальной продукцией не является существенной. Она составляет ориентировочно половину стоимости бутылки из магазина. Например, поллитра водки из магазина стоит 349 рублей, а «с подпола» — 150. Однако сэкономив копейки, можно лишиться жизни.