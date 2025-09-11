Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 09:29

Суд ЕС отменил одобрение госпомощи Венгрии для расширения АЭС «Пакш»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hxdyl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hxdyl

Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил решение Еврокомиссии, одобрившей господдержку Венгрии для расширения атомной электростанции «Пакш».

Суд указал, что перед выдачей разрешения Еврокомиссия должна была проверить, соответствует ли инициатива регламентам ЕС о госпомощи, а также убедиться, что контракт на строительство двух новых реакторов заключён по правилам законодательства о закупках.

Теперь вопрос о финансировании проекта вновь остаётся открытым.

АЭС «Пакш» — единственная атомная электростанция Венгрии, обеспечивающая более 40% национальной генерации. Проект её расширения реализуется при участии России. Ранее в ЕС не раз критиковали Будапешт за сохранение ядерного сотрудничества с Москвой на фоне санкционной политики.

В МИД Венгрии напомнили Украине, что удары по «Дружбе» вредят Будапешту, а не Москве
В МИД Венгрии напомнили Украине, что удары по «Дружбе» вредят Будапешту, а не Москве
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ЕС
  • Венгрия
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar