Суд ЕС отменил одобрение госпомощи Венгрии для расширения АЭС «Пакш»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hxdyl
Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил решение Еврокомиссии, одобрившей господдержку Венгрии для расширения атомной электростанции «Пакш».
Суд указал, что перед выдачей разрешения Еврокомиссия должна была проверить, соответствует ли инициатива регламентам ЕС о госпомощи, а также убедиться, что контракт на строительство двух новых реакторов заключён по правилам законодательства о закупках.
Теперь вопрос о финансировании проекта вновь остаётся открытым.
АЭС «Пакш» — единственная атомная электростанция Венгрии, обеспечивающая более 40% национальной генерации. Проект её расширения реализуется при участии России. Ранее в ЕС не раз критиковали Будапешт за сохранение ядерного сотрудничества с Москвой на фоне санкционной политики.