Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 10:26

Рюмочку за маму: 8-летнего россиянина поставили на учёт из-за алкоголизма

Восьмилетнего ребёнка из Новосибирской области лечат от алкоголизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

В Новосибирской области на учёт поставили восьмилетнего ребёнка с алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в региональном минздраве со ссылкой на главного детского психиатра-нарколога области Нину Кошляк.

По её словам, органы профилактики заметили, что школьник регулярно употреблял спиртосодержащие напитки и уже проявлял признаки привыкания.

Ребёнку поставили наркологический диагноз и направили на стационарное лечение.

«Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — уточняется в сообщении.

Специалист подчеркнула, что у ребёнка зависимость от спиртного может сформироваться всего за два-три года.

По официальным данным, в России ежегодно регистрируется более 10 тысяч случаев детского алкоголизма. Также известно, что многие школьники пробуют алкоголь ещё в младших классах: около 80% детей младшего школьного возраста хотя бы один раз попробовали спиртное.

Марина Фещенко
