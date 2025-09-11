Рюмочку за маму: 8-летнего россиянина поставили на учёт из-за алкоголизма

В Новосибирской области на учёт поставили восьмилетнего ребёнка с алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в региональном минздраве со ссылкой на главного детского психиатра-нарколога области Нину Кошляк.

По её словам, органы профилактики заметили, что школьник регулярно употреблял спиртосодержащие напитки и уже проявлял признаки привыкания.

Ребёнку поставили наркологический диагноз и направили на стационарное лечение.

«Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — уточняется в сообщении.

Специалист подчеркнула, что у ребёнка зависимость от спиртного может сформироваться всего за два-три года.