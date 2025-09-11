Рюмочку за маму: 8-летнего россиянина поставили на учёт из-за алкоголизма
В Новосибирской области на учёт поставили восьмилетнего ребёнка с алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в региональном минздраве со ссылкой на главного детского психиатра-нарколога области Нину Кошляк.
По её словам, органы профилактики заметили, что школьник регулярно употреблял спиртосодержащие напитки и уже проявлял признаки привыкания.
Ребёнку поставили наркологический диагноз и направили на стационарное лечение.
«Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — уточняется в сообщении.
Специалист подчеркнула, что у ребёнка зависимость от спиртного может сформироваться всего за два-три года.
По официальным данным, в России ежегодно регистрируется более 10 тысяч случаев детского алкоголизма. Также известно, что многие школьники пробуют алкоголь ещё в младших классах: около 80% детей младшего школьного возраста хотя бы один раз попробовали спиртное.