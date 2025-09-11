Актёр Чарли Шин признался, что соблюдает целибат уже 8 лет

Звезда сериала «Два с половиной человека» Чарли Шин заявил о полном отказе от интимных отношений и алкоголя с 2017 года. Как сообщает Page Six, актёр сознательно изменил образ жизни после периода, когда секс был одним из его главных приоритетов.

«Как же долго секс занимал одно из первых мест в списке моих приоритетов… И поэтому я воспринял целибат как необходимую передышку», — пояснил Шин.

Он подчеркнул, что это решение не является окончательным — в будущем он может вернуться к активной личной жизни. Ранее Шин был известен скандальной репутацией и многочисленными романами, однако теперь актёр сфокусирован на поддержании трезвости и духовном развитии.