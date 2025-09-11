«Это стрём»: Одесского депутата застали за ковырянием в носу на заседании горсовета

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник умудрился попасть в объектив камер в самый неподходящий момент: его застали за усердным ковырянием в носу. Корреспондентка Екатерина Берендакова решила не упускать шанс и задала политику прямой вопрос: нормально ли заниматься доставанием козюль на официальной встрече?

Депутат Роман Сеник ковыряется в носу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ berendakova_kateryna

«Ковыряться в носу на сессии стрём, но случаи бывают разные. Это же физиология», — ответил Сеник.

На вопрос, почему депутат не только ковыряется в носу, но ещё и спит на рабочем месте, Сеник предпочёл не отвечать. Одесситы отреагировали ожидаемо остроумно: народ пошёл в атаку в комментариях, подчёркивая, что депутаты живут за счёт их налогов и обязаны бодро следить за ходом дискуссий, а не спать и ковырять в носу.