«Это стрём»: Одесского депутата застали за ковырянием в носу на заседании горсовета
Депутат Одесского горсовета Роман Сеник умудрился попасть в объектив камер в самый неподходящий момент: его застали за усердным ковырянием в носу. Корреспондентка Екатерина Берендакова решила не упускать шанс и задала политику прямой вопрос: нормально ли заниматься доставанием козюль на официальной встрече?
Депутат Роман Сеник ковыряется в носу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ berendakova_kateryna
«Ковыряться в носу на сессии стрём, но случаи бывают разные. Это же физиология», — ответил Сеник.
На вопрос, почему депутат не только ковыряется в носу, но ещё и спит на рабочем месте, Сеник предпочёл не отвечать. Одесситы отреагировали ожидаемо остроумно: народ пошёл в атаку в комментариях, подчёркивая, что депутаты живут за счёт их налогов и обязаны бодро следить за ходом дискуссий, а не спать и ковырять в носу.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине арестовали депутата Верховной рады, задержанного в Дубае. Имя опального политика не называется. Однако, как пишут украинские СМИ, речь может идти о Фёдоре Христенко, который был задержан в Дубае по экстрадиционному запросу.
