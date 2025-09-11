Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:31

«Это стрём»: Одесского депутата застали за ковырянием в носу на заседании горсовета

Одесского депутата Сеника застали за ковырянием в носу во время заседания

Депутат Одесского горсовета Роман Сеник умудрился попасть в объектив камер в самый неподходящий момент: его застали за усердным ковырянием в носу. Корреспондентка Екатерина Берендакова решила не упускать шанс и задала политику прямой вопрос: нормально ли заниматься доставанием козюль на официальной встрече?

Депутат Роман Сеник ковыряется в носу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ berendakova_kateryna

«Ковыряться в носу на сессии стрём, но случаи бывают разные. Это же физиология», — ответил Сеник.

На вопрос, почему депутат не только ковыряется в носу, но ещё и спит на рабочем месте, Сеник предпочёл не отвечать. Одесситы отреагировали ожидаемо остроумно: народ пошёл в атаку в комментариях, подчёркивая, что депутаты живут за счёт их налогов и обязаны бодро следить за ходом дискуссий, а не спать и ковырять в носу.

Экс-депутат Рады оценил шансы Залужного занять президентский пост на Украине
Экс-депутат Рады оценил шансы Залужного занять президентский пост на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине арестовали депутата Верховной рады, задержанного в Дубае. Имя опального политика не называется. Однако, как пишут украинские СМИ, речь может идти о Фёдоре Христенко, который был задержан в Дубае по экстрадиционному запросу.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ berendakova_kateryna

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar