На Украине арестовали депутата Верховной рады, задержанного в Дубае

На Украине силовики арестовали народного депутата от ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь»), он отправлен под арест. Как сообщает украинская Служба безопасности, он обвиняется в оказании «влияния на один из правоохранительных органов».

Имя опального депутата не называется. Однако, как пишут украинские СМИ, речь может идти о Фёдоре Христенко, который был задержан в Дубае по экстрадиционному запросу.

Христенко покинул Незалежную в начале 2022 года, сначала проживал в Польше, а позже переехал в ОАЭ. 13 августа 2024 года он был объявлен в розыск на Украине. 20 августа его экс-коллега Игорь Мосийчук* сообщил, что Христенко задержан в Дубае, и правоохранительные органы страны готовятся к его экстрадиции на родину.

Ранее сообщалось, что начальника детективов НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) Руслана Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли для дальнейшей продажи в Россию, а также в связях с фигурами, имеющими влияние на работу бюро. Так, по мнению СБУ, отец высокопоставленного чиновника НАБУ вёл переписку с народным депутатом-беглецом от запрещённой на Украине партии ОПЗЖ Фёдором Христенко, который, по данным следствия, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ. В Киеве уверены, что Христенко действовал по заказу российских спецслужб.