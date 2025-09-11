«Лучший город мира»: Легендарный хоккеист Павел Буре признался в любви к Москве

Москва — лучший город планеты. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился легендарный хоккеист и представитель РФ в Международной федерации хоккея Павел Буре. По его словам, ни одна другая столица не может сравниться с российской по уровню комфорта и спортивной инфраструктуры.

«Искренне считаю, что Москва — лучший город мира. Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. Мне не 20 лет, я повидал практически всё», — сказал он.

По словам хоккеиста, столичная инфраструктура выгодно отличается от зарубежной: в каждом дворе можно найти спортивную площадку или дворец спорта. Буре отметил, что лично благодарил мэра Москвы Сергея Собянина за развитие города и подчеркнул, что подобного нет больше нигде в мире.

Он напомнил, что ещё в 90-е годы, когда большинство игроков НХЛ старались не приезжать в Россию, сам он всегда возвращался в Москву после сезона и видел, как столица менялась на протяжении десятилетий. Сегодня, утверждает спортсмен, город обладает всем необходимым для комфортной жизни, а его улицы, парки и транспорт вызывают у него гордость.

Павел Буре родился в Москве в 1971 году.