«Лучший город мира»: Легендарный хоккеист Павел Буре признался в любви к Москве

Хоккеист Павел Буре: Я влюблён в Москву — это самый лучший город мира
Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын
Москва — лучший город планеты. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился легендарный хоккеист и представитель РФ в Международной федерации хоккея Павел Буре. По его словам, ни одна другая столица не может сравниться с российской по уровню комфорта и спортивной инфраструктуры.
«Искренне считаю, что Москва — лучший город мира. Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. Мне не 20 лет, я повидал практически всё», — сказал он.
По словам хоккеиста, столичная инфраструктура выгодно отличается от зарубежной: в каждом дворе можно найти спортивную площадку или дворец спорта. Буре отметил, что лично благодарил мэра Москвы Сергея Собянина за развитие города и подчеркнул, что подобного нет больше нигде в мире.
Он напомнил, что ещё в 90-е годы, когда большинство игроков НХЛ старались не приезжать в Россию, сам он всегда возвращался в Москву после сезона и видел, как столица менялась на протяжении десятилетий. Сегодня, утверждает спортсмен, город обладает всем необходимым для комфортной жизни, а его улицы, парки и транспорт вызывают у него гордость.
Павел Буре родился в Москве в 1971 году.
Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица признался, что ценит Москву за чистоту улиц, лучший в мире метрополитен и особую атмосферу Востока. По его словам, именно эти качества делают столицу России уникальной и притягательной.