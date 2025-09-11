Центробанк Турции опустил ключевую ставку с 43% до 40,5%

Центральный банк Турции снова снизил ключевую ставку, уменьшив её с 43% до 40,5%, сообщил регулятор после заседания Комитета по монетарной политике. Согласно заявлению, опубликованному на официальном веб-сайте банка, снижение затронуло именно ставку аукционов недельного репо.

«Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учётной ставки — ставки аукциона недельного репо — с 43% до 40,5%», — указано в заявлении.

Это уже второе сокращение ключевой ставки за короткий период: ранее, 24 июля текущего года, регулятор также принимал аналогичное решение, тогда ставка опустилась с 46% до текущих 43%.