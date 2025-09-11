Мессенджер MAX
11 сентября, 13:20

Центробанк Турции опустил ключевую ставку с 43% до 40,5%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Центральный банк Турции снова снизил ключевую ставку, уменьшив её с 43% до 40,5%, сообщил регулятор после заседания Комитета по монетарной политике. Согласно заявлению, опубликованному на официальном веб-сайте банка, снижение затронуло именно ставку аукционов недельного репо.

«Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учётной ставки — ставки аукциона недельного репо — с 43% до 40,5%», — указано в заявлении.

Курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже двух рублей
Это уже второе сокращение ключевой ставки за короткий период: ранее, 24 июля текущего года, регулятор также принимал аналогичное решение, тогда ставка опустилась с 46% до текущих 43%.

Напомним, что в апреле этого года Турция подняла ключевую ставку до рекордных 46% годовых. Это решение последовало после снижения показателя на 250 базисных пунктов в марте и стало неожиданностью для большинства аналитиков, прогнозировавших сохранение прошлого уровня.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
