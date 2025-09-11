Мессенджер MAX
11 сентября, 13:14

Вертолёт Ми-8 с двумя десятками пассажиров аварийно сел в аэропорту Калининграда

SHOT: Вертолёт Ми-8 аварийно сел в аэропорту Храброво в Калининграде

Обложка © РИА Новости / Виталий Невар

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде. Об этом сообщает SHOT. На борту винтокрылой машины находилось 23 человека — 20 пассажиров и три члена экипажа.

По данным телеграм-канала, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Аварийная посадка произошла около 15:44 мск. Вертолёт принадлежит компании «Лукойл». В результате инцидента никто не пострадал.

Легкомоторный самолёт аварийно сел в Подмосковье после отказа двигателя
