Украинский истребитель Су-27 разбился на запорожском участке фронта

Су-27 Воздушных сил Украины разбился в Запорожской области, 30-летний лётчик Александр Боровик погиб. Об этом сообщает 39 бригада тактической авиации ВСУ.

«Су-27 разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, лётчик погиб», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Место падения самолета украинские военные не назвали.