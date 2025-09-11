Украинский истребитель Су-27 разбился на запорожском участке фронта
На Украине сообщили о крушении истребителя Су-27 во время боевого задания
Обложка © ТАСС / ЕРА
Су-27 Воздушных сил Украины разбился в Запорожской области, 30-летний лётчик Александр Боровик погиб. Об этом сообщает 39 бригада тактической авиации ВСУ.
«Су-27 разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, лётчик погиб», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Место падения самолета украинские военные не назвали.
Ранее на МиГ-29 разбился один из пилотов, известных как «призраки Киева», Сергей Бондарь. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации, занимал должность заместителя командира эскадрильи.