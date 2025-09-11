Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 13:31

Украинский истребитель Су-27 разбился на запорожском участке фронта

На Украине сообщили о крушении истребителя Су-27 во время боевого задания

Обложка © ТАСС / ЕРА

Су-27 Воздушных сил Украины разбился в Запорожской области, 30-летний лётчик Александр Боровик погиб. Об этом сообщает 39 бригада тактической авиации ВСУ.

«Су-27 разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, лётчик погиб», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Место падения самолета украинские военные не назвали.

«Надумано, это всё для рекламы»: Генерал Попов развеял легенды о «призраках Киева»
Ранее на МиГ-29 разбился один из пилотов, известных как «призраки Киева», Сергей Бондарь. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации, занимал должность заместителя командира эскадрильи.

